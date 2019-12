Non solo The Witcher, Henry Cavill ama anche Overwatch: ecco il suo eroe preferito

Tra poco più di dieci giorni potremo finalmente guardare The Witcher, serie televisiva targata Netflix che vede Henry Cavill nei panni dello strigo Geralt di Rivia. L'attore inglese, come prevedibile, è in giro per il mondo a rilasciare interviste, e durante una di esse abbiamo avuto modo di scoprire qualcosa di nuovo sui suoi gusti videoludici.

Tempo fa, Cavill ha confessato di essere un grande fan dei videogiochi di The Witcher, e di aver giocato al terzo capitolo numerose volte. A quanto pare i suoi gusti sono piuttosto variegati, poiché oltre ai grandi GDR open world adora anche esperienze competitive multigiocatore, Overwatch in particolare, al quale ha ricominciato a giocare proprio quest'anno. Quando è ritornato sui server, tuttavia, ha scoperto che il suo eroe preferito è diventato uno dei più odiati in assoluto...

"Ho giocato a Overwatch, ho ricominciato proprio quest'anno", ha dichiarato. "Il personaggio che ho scelto all'inizio - un support che in passato nessuno prendeva perché era troppo difficile da usare - adesso è odiato da tutti, a causa di alcuni aggiornamenti che hanno fatto". A questo punto, se siete dei giocatori di lunga data di Overwatch, probabilmente avete già capito di chi si tratta. "È Symmetra! Tutti mi odiano!", ha confessato infine Cavill.

Symmetra, eroina indiana capace di manipolare la realtà e creare costrutti di luce solida, è disponibile nel roster fin dal lancio del gioco, e in tutti questi anni ha subito diversi rework, alcuni anche piuttosto importanti. Nata come un'eroina di supporto, nel tempo è stata trasformata in una vera e propria attaccante capace di creare parecchie grane agli avversari grazie alla sua arma primaria, il Proiettore Fotonico, e i Droni Sentinella.

Ne approfittiamo per ricordarvi che la prima stagione della serie televisiva The Witcher, basata sui romanzi e del tutto slegata dai videogiochi, arriverà su Netflix il 20 dicembre.