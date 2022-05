Non solo Tomb Raider: anche Deus Ex e Legacy of Kain tra le IP vendute da Square Enix

A sorpresa, la settimana si è aperta con l'annuncio della frantumazione di Square Enix, che ha reso noto di essersi separata da alcuni dei suoi storici team di sviluppo.

Dal colosso giapponese, nello specifico, si allontanano Crystal Dynamics, Square Enix Montréal ed Eidos Interactive, accompagnati dal relativo patrimonio di grandi IP. L'importante eredità videoludica entra da ora a far parte di Embracer Group, gruppo che effettivamente aveva di recente reso nota l'intenzione di procedere con acquisizioni per 8 miliardi di dollari. Ma di quali proprietà intellettuali stiamo parlando?

Evidentemente, rientra nel computo dell'operazione il marchio di Tomb Raider, con le avventure di Lara Croft che ora traslocano definitivamente in direzione di Embracer Group. Accanto all'intraprendente archeologa, trovano spazio anche Deus Ex e Legacy of Kain, entrambi citati apertamente nel comunicato stampa diffuso dalle parti. J.C. Denton, lo ricordiamo, ha fatto la sua ultima apparizione in Deus Ex: Mankind Devided, esordito nel 2016. Per avvistare l'ultimo capitolo della serie Legacy of Kain, è invece necessario fare ritorno a Nosgoth, lo sfortunato free to play pubblicato nel 2013, ma chiuso dopo soli tre anni di attività. Nel 2004 era invece stato pubblicato Legacy of Kain, Defiance, ultima avventura Eidos con protagonista Raziel e Kain. Nel documento Square Enix, viene inoltre citata anche l'IP di Thief.



Gli aperti riferimenti a queste prestigiose IP fanno pensare ad un possibile futuro videoludico per i rispettivi protagonisti, che dopo una lunga assenza dalle scene potrebbero infine tornare a vivere sotto l'egida di Embracer Group.