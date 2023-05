Forse non lo avete visto ma nel trailer di Alan Wake 2 c'è Max Payne

Potrebbe esservi sfuggito nella raffica di video e annunci del PlayStation Showcase ma nel nuovo trailer di Alan Wake 2 c'è una presenza molto familiare, un personaggio che i giocatori e i fan di Remedy hanno imparato a conoscere nel lontano 2001.

Vi basterà andare al secondo 0:50 del trailer di Alan Wake 2 mostrato al PlayStation Showcase per scorgere subito un volto noto. E' quello di Max Payne, nella sua prima versione con il volto di Sam Lake, scrittore di Remedy autore di giochi come Alan Wake, Max Payne, Quantum Break e Control.

Non ci sono dubbi, quel poliziotto è proprio Max Payne, qui impegnato a svolgere il suo lavoro a New York, probabilmente prima di perdere la famiglia (erano tutti morti) e cadere nella disperazione più nera. Oppure si tratta di una linea temporale alternativa o futura? Non lo sappiamo, ma di certo quel personaggio con il viso di Sam Lake è Max Payne e su questo, come detto, non ci piove.

Non è un mistero che un Remedy Universe esista e colleghi in qualche modo Alan Wake, Max Payne e Control, questa apparizione aggiunge dunque un nuovo misterioso tassello a questo universo. Ricordiamo che Remedy e Rockstar stanno sviluppando il remake di Max Payne e Max Payne 2, ancora del tutto privi però di una data di uscita, mentre Alan Wake 2 esce a ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X.