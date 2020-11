Non solo Twin Mirror: Dontnod sta sviluppando su ben sei diversi giochi

Dontnod non sta sviluppando solo Twin Mirror (in arrivo a dicembre), secondo un report finanziario infatti la compagnia è al lavoro anche su cinque giochi non ancora annunciati, i cui publisher non sono ancora noti.

Oskar Guilbert, CEO e co-fondatore di Dontnod, fa sapere che "lo studio sta crescendo e stiamo lavorando duramente su sei progetti", uno dei quali appunto già conosciuto mentre gli altri cinque totalmente avvolti nel mistero. Sappiamo che recentemente Dontnod ha aperto un nuovo studio a Montreal, espansione necessaria considerando l'enorme mole di giochi in fase di sviluppo.

Dopo il successo di Vampyr e Life is Strange, Dontnod ha pubblicato Tell Me Why con Microsoft e si appresta ora a lanciare Twin Mirror con Bandai Namco, uno dei progetti misteriosi potrebbe essere Vampyr 2 ma non ci sono conferme in merito. Anche un nuovo gioco di Life is Strange rientra tra i possibili candidati, oltre ovviamente alla possibilità di lanciare nuove IP.

Purtroppo Guilbert non è potuto andare oltre, limitandosi a dichiarare che "annunci e aggiornamenti arriveranno di comune accordo con i rispettivi publisher" facendo capire come non sia ancora il momento per parlare dei progetti in questione.