Non solo Twitch: Amouranth è ora il personaggio di un gioco vietato ai minori

Dopo aver raggiunto la prima posizione della classifica delle donne più seguite su Twitch, Amouranth torna a far parlare di sé per un videogioco di cui è diventata protagonista.

A distanza di qualche settimana dall'annuncio, Kaitlyn Siragusa - vero nome della streamer - è ora uno dei personaggi che si possono trovare all'interno di Hentai Heroes, un videogioco per adulti disponibile esclusivamente su PC e scaricabile gratuitamente per via della sua natura free to play. Ovviamente i contenuti disponibili nel gioco non ritraggono direttamente da giovane influencer, ma sono opere bidimensionali realizzate da una serie di artisti che hanno rivisitato l'immagine della streamer, raffigurandola in stile manga/anime, come potete vedere anche negli screenshot del gioco condivisi da Amouranth sui suoi canali social ufficiali.

Prima di lasciarvi alle immagini che ritraggono il particolare personaggio all'interno del gioco destinato ad un pubblico adulto, vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa vi abbiamo svelato che Amouranth ha investito ben due milioni di dollari in Amazon e Twitch.

Avete già dato un'occhiata alla classifica dei 10 streamer più seguiti su Twitch nel corso del 2022? Senza sorprese, a guidarla troviamo il popolarissimo xQc.