Non solo umani in Days Gone: tra gli infetti anche predatori tra cui lupi ed orsi!

La pubblicazione di Days Gone è ormai imminente, ma il team di sviluppo ha ancora diverse informazioni sul mondo di gioco da condividere con gli utenti Playstation 4.

All'interno di un nuovo video, disponibile in apertura, Bend Studio sottolinea infatti l'attenzione con la quale la Software House nella creazione dell'ambiente in cui Deacon dovrà cercare di sopravvivere. Nei panni del protagonista, i giocatori si ritroveranno infatti a fare i conti non solo con orde di umani ormai divenuti zombie, ma anche con diversi predatori infetti.

Numerose le creature del regno animale in cui sarà possibile imbattersi. Tra queste, il team di sviluppo cita lupi ed orsi, rispettivamente ribattezzati "Runners" e "Ragers", ma anche corvi, chiamati "Criers". Tutte queste creature, di cui possiamo ammirare alcuni artwork, costituiranno delle minacce significative all'interno del mondo di Days Gone, come reso evidente da alcune delle scene di gameplay mostrate nel video. Particolarmente temibile, ad esempio, la rapidità dei lupi, che consentirà loro di inseguire il giocatore anche mentre quest'ultimo si trova a bordo della sua fidata motocicletta.



Se vi sentite abbastanza intraprendenti, vi ricordiamo che Days Gone sarà disponibile a partire da venerdì 26 aprile. Per maggiori informazioni sul titolo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la prima ora di Days Gone in italiano, giocata da Alessandro Bruni. Il nostro Giuseppe Carrabba ha invece realizzato un interessante approfondimento, in cui ripercorre la storia di Sony Bend Studio.