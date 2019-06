Non si vive di solo Switch: Nintendo aggiorna a sorpresa il firmware di Wii U!

A dispetto dell'incredibile successo commerciale di Switch, le alte sfere di Nintendo decidono stoicamente di continuare a supportare Wii U rendendo disponibile un nuovo aggiornamento che porta il firmware della console alla versione 5.5.4.

Il nuovo update, come possiamo facilmente intuire, non introduce funzionalità inedite ma si limita a "migliorare la stabilità generale del sistema e apportare altre piccole modifiche per migliorare l'esperienza dell'utente", sulla falsariga degli aggiornamenti del firmware compiuti da Nintendo dal 2014 ad oggi, ossia dalla pubblicazione dell'ultimo "Major Update" che ha implementato il Quick Start Menu e gli avvisi dal GamePad della console.

Nei due anni trascorsi dal lancio di Nintendo Switch, l'ultima console della Grande N vanta una base installata di console tre volte superiore rispetto a Wii U, con vendite di videogiochi superiori del 200%. Non c'è da sorprendersi, quindi, se tutte le case di sviluppo terze e gli stessi team interni di Nintendo (l'ultimo gioco first party è stato Zelda Breath of the Wild) abbiano deciso di abbandonare la console nonostante vanti ancora una community piuttosto affiatata.

Per quanto riguarda il futuro di Nintendo, sapevate che la casa di Kyoto ha recentemente ordinato un gran quantitativo di chip di memoria per produrre quello che, secondo gli insider e gli analisti di settore, potrebbe rappresentare il nuovo modello di Switch Mini?