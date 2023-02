Non volete giocare Redfall su Xbox con il controller? C'è il supporto a mouse e tastiera

Un poco alla volta Arkane Studios sta confermando le diverse feature che il suo Redfall supporterà non appena disponibile su PC e Xbox Series X/S il prossimo 2 maggio, anche se non tutte stanno incontrando l'entusiasmo dei giocatori.

A causa del supporto a Denuvo e la conferma dell'always online per giocare anche in single player, alcuni giocatori stanno rinunciando all'acquisto di Redfall non solo su PC ma anche su Xbox. Gli sviluppatori in ogni caso hanno cercato di lasciare agli utenti quanta più libertà possibile per approcciarsi al gioco e, come confermato anche dalla pagina ufficiale di Redfall sul sito ufficiale Xbox, anche su Xbox Series X/S sarà possibile giocare attraverso mouse e tastiera, che non rimane dunque limitata al solo PC.

Se dunque volete un'alternativa al classico controller e volete godervi Redfall tramite keyboard anche su console, potete farlo liberamente e senza alcuna limitazione. Microsoft sembra dunque proseguire con questa doppia impostazione, che un poco alla volta sta divenendo sempre più frequente sui giochi Xbox ed è quindi altamente probabile che diverse altre produzioni future permetteranno di giocare su Xbox Series X/S con mouse e tastiera al posto del normale pad.

Se a prescindere la vostra intenzione è di giocare l'opera Arkane su PC, i requisiti di sistema minimi di Redfall vi rivelano cosa vi serve per far funzionare correttamente il gioco.