Non solo wrestling e 2K: in arrivo un RPG incentrato sulla WWE

Seppur ancora con margini di miglioramento, WWE 2K22 è stato un importante punto di ripartenza per la World Wrestling Entertainment in ambito videoludico. L'ultimo esponente della serie è stato complessivamente accolto bene da critica e pubblico, con 2K e Visual Concepts che continueranno ad arricchirlo di nuovi contenuti.

E mentre WWE 2K22 si è aggiornato con il Banzai Pack, primo DLC che ha portato in dote diversi lottatori aggiuntivi, la federazione di Stamford già guarda al suo futuro in ambito gaming e si prepara anche ad esplorare nuovi territori. Nell'ultimo report finanziario della compagnia, la Chief brand officer Stephanie McMahon ha rivelato che "la WWE ha recentemente firmato un nuovo accordo in ambito giochi di ruolo che verrà annunciato presto".

A confermare in maniera velata le parole di McMahon è stato Austin Creed, wrestler noto sui ring WWE con il nome di Xavier Woods nonché proprietario di UpUpDownDown, un canale Youtube totalmente incentrato sui videogiochi. Il membro del New Day si è limitato a postare una particolare gif che lascia intendere come un RPG incentrato sulla WWE sia davvero in cantiere.

A parte queste informazioni, tuttavia, non si sa assolutamente nient'altro sul misterioso progetto: non è chiara quindi la portata del gioco, su quali piattaforme potrebbe esordire e soprattutto quale azienda lo sta sviluppando.



McMahon conferma infine che WWE 2K22 è considerato un grande successo dalla compagnia, sia sul fronte commerciale che in termini di critica. Non è chiaro quanto il gioco abbia finora venduto nel dettaglio, ma viene confermato che l'ultima fatica di Visual Concepts ha accumulato oltre 5,6 milioni di visualizzazioni su Twitch. Se ancora non lo avete giocato, la nostra recensione di WWE 2K22 vi illustra tutte le caratteristiche di quest'ultimo episodio della serie.