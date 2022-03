Non solo Xbox Series X: Microsoft potrebbe essere al lavoro su un nuovo hardware

Anche se Xbox Series X non è ancora facilissima da trovare, è ormai chiaro che le mire di Microsoft si estendono ben oltre il solo ecosistema console. In questi anni la compagnia di Redmond ha lavorato sodo per arrivare anche su altre piattaforme, tra cui il PC e il mobile, anche grazie alla potenza del Cloud offerto da Game Pass Ultimate.

Quest'espansione oltre i confini delle console potrebbe non essersi ancora conclusa, stando a quanto rivelato da Nick "Shpeshal" Baker nell'ultima puntata di Xbox Era, podcast che egli stesso ha fondato. L'insider, che ha spesso dimostrato di essere ben informato su certe faccende, ha dichiarato che "Microsoft ha per le mani un nuovo hardware che verrà mostrato questo autunno e che è molto diverso da quello che le persone si aspettano". Dichiarazioni che hanno subito catturato la nostra attenzione, alle quali ha fatto seguito anche un ulteriore precisazione, ossia che il lancio potrebbe anche avvenire entro la fine di quest'anno, anche se internamente non è ancora stata fissata una data certa.

Fermo restando che si tratta di un rumor tutt'altro che confermato, nulla ci vieta di fare qualche speculazione. Di che hardware potrebbe trattarsi? A noi viene in mente la streaming stick per la TV che la stessa Microsoft ha menzionato a più riprese negli scorsi anni. L'estate scorsa, oltre a svelare di essersi messa in contatto con i maggiori produttori di televisori per fare in modo che il Cloud possa integrarsi direttamente nel sistema operativo delle Smart TV, la casa di Redmond ha anche confermato di essere al lavoro per realizzare uno streaming device proprietario, simile al Chromecast per Google Stadia. Grazie a questo dispositivo gli utenti potranno giocare ai propri giochi preferiti del catalogo di Xbox Cloud Gaming (incluso in Game Pass Ultimate) direttamente sul televisore senza la necessità di possedere una console Xbox: basterà un controller e una connessione performante.

E se invece si trattasse di altro? Shpeshal Nick non ha escluso la Realtà Virtuale...