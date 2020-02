Non solo Xbox Series X: One sta per ricevere una funzione molto richiesta

Quest'oggi Microsoft ha dato una bella scossa al mondo videoludico anticipando la concorrenza e svelando le specifiche tecniche di Xbox Series X, console capace di sprigionare 12 TFLOPs di potenza, con supporto al Ray-Tracing e a interessanti funzionalità come il Quick Resume e lo Smart Delivery.

Nonostante sia comprensibilmente proiettata al futuro, la casa di Redmond non s'è scordata dell'attuale generazione di console, e sta continuando ad affinare il firmware alla base del funzionamento di Xbox One e Xbox One X. Con l'ultimo aggiornamento riservato agli Insider, Microsoft ha introdotto finalmente la possibilità di espellere i dischi dal menu di sistema. Non bisogna far altro che posizionarsi sulla casella relativa al disco inserito nel tray (che sia esso un gioco o un film in Blu-ray/DVD), schiacciare il pulsante Xbox sul controller e poi premere X. Che ci crediate o no, la comunità aspettava l'introduzione di questa funzione fin dal lancio di Xbox One. Il pulsante di espulsione sulla console è infatti soggetto ad usura, e negli anni potrebbe andare incontro a dei malfunzionamenti. Grazie a questa funzione, i giocatori con un pulsante difettoso potranno aggirare il problema senza necessariamente mandare la console in assistenza.

Dal momento che l'aggiornamento è disponibile solamente nel circuito insider, il resto della comunità dovrà attendere qualche settimana affinché venga reso disponibile per tutti. Il recente update di febbraio di Xbox One, ricordiamo, ha dato una rinfrescata alla Home e al servizio di messaggistica, tra le altre cose.