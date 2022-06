Non solo Xenoblade: ci sarà un secondo Nintendo Direct entro fine giugno?

Il 22 giugno va in onda il nuovo Nintendo Direct dedicato a Xenoblade Chronicles 3 con la casa di Kyoto che ha promesso uno showcase della durata di venti minuti sul gioco in arrivo a fine luglio. Ma... ci sono altre sorprese in arrivo? Forse.

Jeff Grubb si dice convinto del fatto che questo non è l'unico Direct previsto per giugno e sopratutto non è il "Major Direct" che la compagnia tiene abitualmente nel periodo dell'E3. Sembra quindi che ci siano altri show in arrivo la prossima settimana, entro la fine del mese, e dello stesso avviso sembra essere Geoff Keighley, il quale ipotizza "vari annunci anziché un solo grande Direct" per questo mese.

Per il momento si tratta solamente di ipotesi e non sappiamo come si muoverà effettivamente Nintendo sul fronte comunicativo, il Direct dedicato a Xenoblade Chronicles 3 è previsto per il 22 giugno e nulla vieta che un ulteriore mini evento possa essere trasmesso la prossima settimana, il Direct di Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato con un preavviso di 48 ore, c'è tutto il tempo dunque per annunciare l'arrivo di nuovi Direct, Mini Direct o Nintendo Indie World. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.