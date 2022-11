Non solo Yakuza: Ryu Ga Gotoku Studio lavora a diversi giochi non ancora annunciati

Ryu Ga Gotoku Studio sta lavorando senza sosta alcuna in questo periodo. Non solo il team è concentrato su Like A Dragon 8 annunciato per il 2024, ma si prepara ad intrattenere i fan nel 2023 con il remake di Like A Dragon Ishin e con Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Tuttavia sembra che lo studio interno a SEGA abbia in cantiere diversi progetti non ancora annunciati, e tra l'altro non collegati alla serie di Yakuza/Like A Dragon. A rivelarlo è stato Masayoshi Yokoyama, capo di Ryu Ga Gotoku Studio, nel corso di un'intervista con Game Informer. Sebbene incentrata principalmente sui giochi già mostrati al pubblico e previsti per la pubblicazione entro i prossimi due anni, l'autore ha toccato brevemente la questione relativa a tutti i progetti in sviluppo, confermando che le sorprese non sono ancora finite.

"Abbiamo un sacco di giochi ancora mai annunciati, titoli che sono esterni all'universo di Like A Dragon su cui stiamo lavorando", si è limitato ad affermare Yokoyama senza scendere maggiormente nei dettagli. E' chiaro che al momento la priorità assoluta la hanno i tre giochi di Like A Dragon già annunciati, con Like A Dragon Ishin in uscita su PC e console PlayStation e Xbox già il 21 febbraio 2023, dunque prima di scoprire la natura di questi progetti sarà necessario attendere ancora a lungo.