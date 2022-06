Nonna Skyrim inarrestabile: supera il milione di iscritti su YouTube e sfoggia il premio

La streamer più anziana del mondo ha raggiunto un altro traguardo invidiabile: Nonna Skyrim ha appena raggiunto e superato un milione di iscritti su YouTube!

L'ottantacinquenne Shirley Curry, questo il suo vero nome, negli ultimi anni è diventata incredibilmente famosa nell'ambito della comunità di Bethesda grazie ai video delle sue avventure in The Elder Scrolls V: Skyrim. Da quando ha caricato il primo filmato sei anni fa, ha visto la sua popolarità crescere a dismisura, fino a raggiungere ai giorni nostri l'invidiabile quota di un milione di iscritti su YouTube. Non l'hanno fermata né i problemi di salute del 2020, ne l'éictus che l'ha colpita lo scorso mese di febbraio. La tenera nonnina è incredibilmente tosta anche nella vita vera, e adesso non vede l'ora di giocare a The Elder Scrolls 6, al punto da chiedere a Todd Howard di sbrigarsi.

I responsabili di YouTube l'hanno così premiata con il Play Button dorato, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della piattaforma, che Nonna Skyrim sfoggia con orgoglio nel suo ultimo vlog. A questa coriacea e simpaticissima vecchietta le facciamo i nostri più sentiti complimenti e le auguriamo altri cento di questi anni, in attesa di poterla incontrare in qualità di NPC in The Elder Scrolls 6.