I nonni nei videogiochi: da Watch Dogs Legion a Metal Gear Solid in video

In Watch Dogs Legion impersoneremo una dolce nonnina hacker, ma quali giochi ci hanno già messo nei panni di un anziano? Approfondiamo l'argomento in questo video.

Nel corso della presentazione del terzo capitolo della serie Watch Dogs tenutasi sul palco della conferenza di Ubisoft all'E3 2019, il personaggio di questa anziana signora si è immediatamente conquistato la simpatia di un ampio numero di videogiocatori! Non è tuttavia la prima volta che l'universo videoludico ci propone esponenti della terza età: compiendo un viaggio attraverso il medium abbiamo selezionato alcuni titoli in cui ci ritroviamo ad interpretare personaggi anziani.

Tra questi, possiamo ad esempio citare il decisamente peculiare The Graveyard o, restando nell'ambito del panorama delle produzioni indie, l'italiano The Way of Life. Per vestire i panni di un personaggio insospettabilmente arzillo, potreste invece svolgere lo sguardo alla serie Shadow Tactics, in particolare al titolo di cui il nostro Giovanni Calgaro vi ha parlato nella sua recensione di Shadow Tactics Blades of the Shogun. Non mancano infine riferimenti a Killer 7 e Metal Gear Solid 4: Guns of Patriots. Ma non vogliamo svelarvi troppi dettagli: per scoprire lungo quali strade ci ha portato la nostra peculiare ricerca, non vi resta che dedicarvi alla visione dello speciale video che trovate direttamente in apertura a questa news!