Nonostante il rinvio, Metro Exodus sarà presente all'E3 con un gameplay inedito

Dopo aver annunciato il rinvio di Metro Exodus al 2019, THQ Nordic e 4A Games hanno confermato che il gioco sarà comunque presente al prossimo E3 di Los Angeles e in questa occasione verrà mostrata una sequenza inedita di gameplay.

Questo è quanto dichiarato da sviluppatori e publisher con una nota: "Lo sviluppo di Metro Exodus sta procedendo bene, siamo tutti molto entusiasti di quello che stiamo vedendo. Monitoriamo costantemente il progresso dello sviluppo per offrire un prodotto che i giocatori e i fan della serie Metro vogliono e desiderano; ed osserviamo anche gli annunci dei titoli dei nostri concorrenti. Noi vorremmo che tutti possano provare il Metro più ambizioso mai creato fino ad oggi, nella sua forma migliore, e per questo abbiamo preso la decisione di spostare l'uscita all'inizio del 2019.

Sappiamo che sarà una notizia che deluderà i fan che avevano sperato di poterci giocare quest'anno ma apprezzerete la qualità del risultato finale che otterremo grazie a questo tempo aggiuntivo per lo sviluppo e a questa nuova data di uscita. Inoltre cogliamo l'occasione per confermarvi che all'E3 di giugno mostreremo una parte di un'ambientazione del gameplay mai vista prima. Grazie per la pazienza e la comprensione, non vediamo l'ora di condividere altro con voi a giugno."

Non ci resta dunque che attendere la fiera di Los Angeles per poter vedere nuovamente Metro Exodus in azione, il gioco è ora atteso per l'inizio del 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro e PC Windows.