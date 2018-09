Nonostante sia always online, Fallout 76 avrà una corposa e longeva campagna single player

Nonostante Fallout 76 sia un titolo always online, e per la prima volta nella storia della serie basato su meccaniche da mondo di gioco condiviso, il nuovo gioco di Bethesda presenterà comunque una corposa campagna single player.

La campagna del gioco inizierà non appena lasceremo il Vault, quando riceveremo le istruzioni lasciati da una misteriosa "Overseer". Ecco come Todd Howard di Bethesda parla di questo personaggio:



"Lei ha abbandonato tutti. Ha lasciato delle istruzioni segrete per voi, e questo è essenzialmente il trampolino di lancio per quello che noi chiamiamo quest principale. Alla fine di questa, lancerete le armi nucleari. Sono una meccanica di gioco, ma fanno anche parte della storia principale".

Secondo le informazioni emerse dall'anteprima di Game Informer.com, la campagna di Fallout 76 saprà dimostrarsi longeva, e sarà inoltre suddivisa in più sezioni. Pur seguendo strettamente le missioni principali, il giocatore avrà costantemente aperta la possibilità di accettare altre quest e attività secondarie: ci sarà infatti un "menù pieno di missioni che possono essere selezionate in qualsiasi momento".

Fallout 76 sarà pubblicato il 16 novembre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nelle scorse ore, è stato pubblicato il nuovo trailer Pace Atomica, ironicamente incentrato sull'utilizzo armi nucleari. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per ulteriori dettagli sul gioco.