Dopo aver pubblicato il Trailer della Closed Beta di Mortal Kombat 11, NetherRealm ci fornisce nuovi dettagli sul Roster del nuovo capitolo dell'amata Saga di picchiaduro.

Come potete infatti facilmente verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Mortal Kombat 11 ha recentemente confermato la presenza di altri due personaggi all'interno del Titolo. Il primo di questi è Noob Saibot: "L'Ombra di NetherRealm" fa così il suo atteso ritorno all'interno della Saga di Ed Boon. A lui è inoltre dedicato un apposito Trailer di Presentazione, all'interno del quale possiamo dare un primo sguardo allo stile di combattimento e alle principali abilità del kombattente. Come da tradizione, non manca inoltre una dimostrazione della sua peculiare Fatality: il video e come sempre disponibile in apertura alla news, Buona Visione!



Oltre a presentarvi Noob Saibot, tuttavia, il Team di Sviluppo di Mortal Kombat 11 ci fornisce anche una prima anticipazione di quello che sarà il supporto post-lancio al picchiaduro. Sempre tramite l'account Twitter ufficiale del Gioco, infatti, NetherRealm rende noto che Shang Tsung sarà il primo personaggio ad entrare in Mortal Kombat 11 tramite DLC.



In tema di personaggi, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un approfondimento dedicato alle fonti di ispirazione per i personaggi di Mortal Kombat 11, a cura del nostro Giuseppe Carrabba. In chiusura, vi rammentiamo che la Closed Beta avrà inizio in data 28 marzo e terminerà il sabato 31.