NORCO: l'avventura sci-fi di Raw Fury è in arrivo su PC, ecco il trailer

Gli sviluppatori di Geography of Robots e il publisher Raw Fury si preparano a lanciare su PC NORCO, un'avventura grafica punta e clicca ambientata in una dimensione sci-fi distopica.

Il progetto, ispirato alle migliori avventure grafiche anni '90 e alle opere di fantascienza cyberpunk, narra la storia di un esploratore delle paludi industriali e dei sobborghi decadenti della Louisiana in un futuro post-apocalittico che vede gli USA pesantemente colpiti dalle conseguenze del mutamento climatico provocato dall'uomo.

Gli inquietanti e surreali Stati Uniti tratteggiati dagli autori di NORCO sono popolati da criminali d'ogni sorta e cyborg impazziti. Il particolare stile adottato dal team di Geography of Robots per raccontare le disavventure del protagonista di NORCO ricrea le atmosfere a tinte oscure della Louisiana del futuro in pixel art, una scelta che contribuisce a infondere ulteriore originalità all'esperienza visiva e ludica di questo titolo indipendente destinato ad arrivare su PC nel corso del 2021.

Date un'occhiata alle immagini e alle scene di gameplay di NORCO e fateci sapere che cosa ne pensate di questa esperienza gotica punta e clicca presentata a margine dell'ultima edizione dell'evento indie Play For All.