NORCO meglio di Elden Ring e GoW Ragnarok: l'avventura sci-fi è il GOTY di Paste Magazine

Dopo il GOTY a GoW Ragnarok con il quarto posto di Elden Ring per il TIME, anche i giornalisti di Paste Magazine hanno deciso di stilare la classifica dei videogiochi più belli dell'ultimo anno. La redazione della nota testata ha deciso di consegnare all'avventura sci-fi NORCO l'ambito premio del Game of the Year.

Norco, lo ricordiamo, è un'avventura grafica ambientata in una dimensione sci-fi distopica: ispirata alle opere di fantascienza cyberpunk e alle esperienze punta e clicca che hanno scritto la storia del genere negli anni '90, l'opera di Geography of Robots immerge gli utenti in una storia da risvolti pulp, nella cornice di un futuro post-apocalittico che vede gli USA pesantemente colpiti dalle conseguenze del mutamento climatico provocato dall'uomo.

L'avventura grafica edita da Raw Fury con cyborg impazziti e criminali d'ogni sorta, quindi, conquista la statuetta del GOTY di Paste Magazine: i giornalisti della testata statunitense specializzata in approfondimenti su musica, cinema e televisione sceglie così di premiare il talento del team di Geography of Robots e di tanti altri sviluppatori indipendenti che, nel 2022, hanno contribuito a rendere meno amari i numerosi rinvii al 2023 dei kolossal tripla A più attesi dal pubblico.

Non è un caso, infatti, se nelle prime quattro posizioni della classifica stilata da Paste Magazine troviamo solo ed esclusivamente videogiochi 'a vocazione indie' come il già citato Norco, Citizen Sleeper, Immortality e Pentiment. L'unico titolo ad alto budget presente nella Top10 stilata dai giornalisti del magazine americano è il soulslike open world Elden Ring. Al netto delle finalità di questa classifica 'a trazione indie', fa comunque specie scoprire che God of War Ragnarok, per Paste Magazine, non 'merita' di essere citato nemmeno tra i primi trenta videogiochi più importanti dell'anno!

Senza indugiare oltre, eccovi la classifica dei migliori videogiochi del 2022 per Paste Magazine:

NORCO Citizen Sleeper Immortality Pentiment Elden Ring Signalis Neon White Live A Live Vampire Survivors Tunic

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate della classifica di Paste Magazine sui migliori videogiochi dell'anno, nell'impaziente attesa di scoprire quale sarà il GOTY dei The Game Awards 2022 che si terranno nella notte del 9 dicembre.