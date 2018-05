Nordisk Film acquisisce Avalanche Studios, lo sviluppatore di Mad Max e Just Cause

Nordisk Film ha acquisito Avalanche Studios, la software house dietro Just Cause e Mad Max, ottenendo il pieno controllo della società e dei suoi tre studi. Lo sviluppatore manterrà comunque intatta la sua indipendenza creativa.

Nordisk Film aveva già ottenuto una quota minoritaria di Avalanche Studio l'anno scorso, investendo 10 milioni di dollari per entrare nel giro di affari della software house. Grazie a un ulteriore esborso di 89 milioni, dunque, la compagnia danese è riuscita ad acquisire totalmente lo sviluppatore, ottenendo il controllo dei suoi tre studi (per un totale di oltre 320 dipendenti).

Queste le parole del CEO Pim Holfve di Avalanche Studios: "Era semplicemente l'offerta giusta, nel momento giusto, proposta dalla compagnia giusta. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Nordisk Film già dall'anno scorso, ed è stata un'ottima esperienza per tutti noi. Per quanto siamo bravi a sviluppare giochi open-world, bisogna riconoscere che loro hanno una storia aziendale di 111 anni, senza trascurare che hanno già lavorato con molte compagnie e molte personalità creative all'interno dell'industria, portando con se un gran carico di conoscenza ed esperienze."

Holfve ha inoltre sottolineato che lo studio manterrà la piena indipendenza creativa e che non ci saranno cambiamenti nella catena di comando interna, a parte l'ingresso del Managing Director di Nordisk Film nel consiglio di amministrazione di Avalanche Studios. Il team, pertanto, continuerà a lavorare normalmente ai progetti in cui si trova attualmente coinvolta, a partire dall'atteso RAGE 2 di Bethesda realizzato in collaborazione con id Software.