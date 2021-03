Nordisk Games acquista il 30% di Supermassive, autori di Dark Pictures Anthology

Nordisk Games (da non confondere con Nordic Games) ha annunciato di aver acquisito il 30% di Supermassive Games, studio inglese responsabile di giochi come Until Dawn, Until Dawn Rush of Blood e The Dark Pictures Anthology.

Nordisk possiede Avalanche Studios e il 40% di MercurySteam oltre ad avere altre partecipazioni azionarie, da oggi la compagnia possiede anche il 30.7% di Supermassive Games, studio con sede a Guildford e che impegna attualmente oltre 200 dipendenti. Supermassive sta portando avanti la serie The Dark Pictures, iniziata nel 2019 con Man of Medan e proseguita lo scorso anno con Little Hope, in attesa di House of Ashes, terzo episodio in arrivo quest'anno.

Pete Samuels, CEO di Supermassive Games, si è detto soddisfatto di questo accordo e lo stesso vale per Mikkel Weider, Managing Director di Nordisk Games, le due aziende continueranno a lavorare per dare vita a progetti di alta qualità in grado di rispondere alle attuali esigenze del mercato.

Lo sapevate? The Dark Pictures Anthology è nato come gioco di Silent Hill, secondo un report Supermassive avrebbe sviluppato un prototipo di Silent Hill per conto di Konami, il progetto non è però andato in porto e l'azienda britannica ha riutilizzato le idee scartate dal publisher giapponese per dare vita a una nuova serie horror.