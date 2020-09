Norman Reedus e Death Stranding: 12 curiosità sulla fantasia distopica di Hideo Kojima

Dopo Metal Gear Solid e Zone of the Enders, tra le fantasie più riuscite di Hideo Kojima c'è il più recente Death Stranding che tra cast stellare e idee visionarie si colloca di diritto tra i migliori videogame del 2019. Ecco allora alcune curiosità sul titolo, dallo sviluppo al gameplay.

Per mesi, la distribuzione di death Stranding è stata accompagnata da grande eccitazione da parte dei fan poiché per Hideo Kojima segnava una rinascita dopo la separazione dalla Konami: non solo era il suo primo videogame distribuito dalla Sony, ma anche il primo gioco originale su cui ha lavorato dopo la serie Boktai (2003-2006) e il primo, salvo Metal Gear, che ha diretto dopo Policenauts (1994). Il successo di Death Stranding è stato tale da essere, dopo Metal Gear Solid, il suo secondo titolo doppiato in altre lingue oltre al giapponese e all'inglese e anche il primissimo doppiato in spagnolo latinoamericano. Ma l'ottima riuscita della sua fantasia distopica non sarebbe stata possibile senza i suoi attori e l'impagabile team di tecnici e animatori.

Grazie all'impiego di diversi mezzi audiovisivi, il cast formato da Norman Reedus, Lindsay Wagner, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e persino i registi Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn e il doppiatore veterano Troy Baker. Lo stesso Kojima ha ammesso che il personaggio di Fragile (Seydoux), riconoscibile per l'ombrello e la borsa, è un grande omaggio a Mary Poppins e neanche la scelta di Mikkelsen è stata causale: Kojima lo considera infatti il più grande attore vivente e ha definito la loro collaborazione "un sogno divenuto realtà". Sebbene l'attore non sia un videogiocatore provetto, ha più volte parlato di Kojima come di un "Maestro", a sottolineare la reciproca stima.

Anche Reedus e del Toro hann o avuto il loro riscatto in Death Stranding: entrambi avrebbero dovuto collaborare a P.T. e Silent Hills, il primo teaser interattivo e apri-fila per il secondo, ma la Konami sospese entrambi i progetti. P.T. fu in realtà distribuito nell'agosto del 2014 per PS4, salvo essere ritirato l'aprile successivo, mentre Silent Hills non video mai la luce. Finalmente, il trio si riunì per Death Stranding in cui Reedus ha interpretato il protagonista Sam Porter, mentre del Toro collaborò solo per la caratterizzazione di Deadman tramite motion capture, doppiato in seguito da Jess Corti. Altri nomi precedentemente legati a Silent Hills sono stati il mangaka horror Junji Ito, anch'egli presente con un cameo, e molti veterani di Metal Gear quali il Direttore Artistico Yoji Shinkawa, ritornato al fianco di Kojima come caratterista e mech designer.

Com'è noto Death Stranding è stato sviluppato dalla Kojima Productions in collaborazione con Guerrilla Games, ma forse non tutti sanno che in Horizon Zero Dawn sono presenti ben tre easter egg ispirati al mondo di Sam Porter, ci sono infatti riferimenti al Q-pid, alle manette futuristiche del gioco e alla bambola di Amelie.

Infine, ecco alcune stuzzicanti curiosità sul cast: Keanu Reeves era in lizza per il ruolo di Cliff, successivamente affidato dallo stesso Kojima a Mikkelsen, mentre ci furono per lungo tempo rumor, poi smentiti, sul casting di Idris Elba e Ryan Gosling a causa dei tweet che li collegavano a game director.