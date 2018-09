Norman Reedus pubblica un nuovo artwork di Death Stranding su Instagram

Norman Reedus ha pubblicato su Instagram un nuovo artwork di Death Stranding che raffigura il cast dei personaggi con in alto riportato il logo del nuovo gioco di Hideo Kojima.

Questo è il primo post di Reedus dedicato a Death Stranding, non è chiaro come mai prima di oggi l'attore non abbia mai promosso particolarmente il suo ruolo sui social network ma è probabile che da questo momento Norman possa usare Instagram per promuovere maggiormente il suo lavoro con Hideo Kojima.

Death Stranding è ancora privo di una finestra di lancio, il trailer del Tokyo Game Show ha svelato due nuovi personaggi mentre non sono arrivate notizie ufficiali riguardo la data di uscita. A questo proposito, Kojima ha rivelato che "il gioco uscirà nell'anno in cui è ambientato Akira", ovvero nel 2019, specificando però come questi fossero i piani iniziali e che le cose potrebbero essere cambiati...