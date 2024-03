Nostalgia anni '90: i migliori Picchiaduro a Scorrimento in sala giochi

Quello delle sale giochi è stato per tanti appassionati di lunga data un periodo d'oro: cabinati sgargianti, opere spettacolari e tante ore di divertimento e gettoni spesi in cambio di emozioni e ricordi indelebili.

Sono stati numerosi i cabinati sui quali avete finito tutte le vostre paghette tra Picchiaduro adrenalinici, Rompicapi intriganti e Sparatutto run 'n gun intramontabili, ma negli arcade spopolavano in particolare i Picchiaduro a Scorrimento, tantissimi e spesso bellissimi. Vi citiamo 5 tra i migliori Picchiaduro a Scorrimento in sala giochi, di quelli che ti tenevano incollati allo schermo senza più farvi andare via:

Cadillac and Dinosaurs

Basato sulla serie tv omonima, Cadillac and Dinosaurs è stato uno dei Beat 'em Up più amati dagli assidui frequentatori di sale giochi. L'opera Capcom ha saputo conquistare il pubblico non solo per il suo accattivante stile grafico ma anche per una giocabilità esplosiva, l'accattivante caratterizzazione dei protagonisti e l'idea di combattere dinosauri a suon di mazzate. Cadillac and Dinosaurs tra l'altro non ha mai goduto di un porting ufficiale su console, rendendo il cabinato il solo modo per godersi questo gioiello della casa di Osaka.

Dungeons & Dragons: Shadow Over Mystara

Seguito del già acclamato Dungeons & Dragons Tower Of Doom, Dungeons & Dragons Shadow Over Mystara prendeva quanto fatto dal predecessore e lo elevava ancora di più, dando vita ad un eccezionale ibrido Beat 'em Up/RPG che si è velocemente imposto come una certezze del panorama arcade. Musiche incredibili, direzione artistica da applausi, grande varietà di gameplay grazie anche alle varie classi a disposizione, poteri magici, percorsi alternativi e finali multipli: a Shadow Over Mystara non mancava davvero nulla, motivo per cui si è imposto come un paradigma del suo genere di appartenenza.

Final Fight

Concepito originariamente come un seguito dell'originale Street Fighter e intitolato Street Fighter '89, Final Fight si è poi trasformato in un proprio brand scrivendo nuovamente la storia di Capcom. Con un grafica per l'epoca impressionante e un cast di personaggi indimenticabile, il primo Final Fight colpiva duro regalando grandissimo intrattenimento ai fan, nel frattempo che si facevano strada tra i quartieri malfamati di Metro City e scontrandosi con boss tanto grossi quanto duri a morire. Una vera e propria leggenda.

Night Slashers

Data East sapeva il fatto suo in quest'ambito, ma Night Slashers è stato probabilmente il Picchiaduro a Scorrimento più popolare della compagnia nipponica grazie soprattutto alle tinte horror e splatter che lo hanno caratterizzato. Night Slashers colpiva duro con il suo gameplay adrenalinico, nel frattempo che i nostri eroi facevano letteralmente a pezzi non-morti e pericolosi boss con combinazioni di calci, pugni e mosse speciali. E così il divertimento è assicurato.

The Simpsons

Di videogiochi basati sulla storica serie animata di Matt Groening ce ne sono tanti, ma spesso dalla dubbia qualità (anche se The Simpsons Hit & Run aveva stile da vendere). Ma il titolo Konami del 1991 incentrato sui Simpson è ancora oggi considerato una delle migliori interpretazioni videoludiche delle avventure di Homer e dei suoi familiari. Il Beat 'em Up catturava alla perfezione l'essenza dell'opera televisiva tra umorismo, citazioni e stile da vendere, ma il tutto faceva da contorno a un prodotto solidissimo ed estremamente godibile, di quelli che ti spingevano sempre a spenderci almeno un gettone ogni volta ci ti ritrovavi davanti al coin-op.

