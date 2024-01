A tutta nostalgia: come giocare a Tekken Ball nel nuovo Tekken 8

Sin dal lontano 1998 con il terzo capitolo della serie, Tekken Ball è immediatamente diventato il mini-gioco più apprezzato dagli appassionati della serie. Consapevoli dell'amore dei fan nei confronti di questa attività secondaria, gli sviluppatori l'hanno inserita anche in Tekken 8: scopriamo insieme come fare per giocare.

Come giocare a Tekken Ball in Tekken 8

A differenza di quanto visto nei passati capitoli della serie di picchiaduro a incontri Bandai Namco, questa volta il mini-gioco è accessibile dall'area chiamata Tekken 8 Fight Lounge: per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una componente del gioco molto simile all'hub di Street Fighter 6, all'interno del quale i giocatori possono prendere il controllo di un avatar personalizzato e socializzare, trovare nuovi avversari o divertirsi con attività collaterali. Proprio all'interno di questa zona, i giocatori possono interagire con l'apposita postazione e dare il via alle partite del folle mini-gioco.

Come funziona Tekken Ball

Quando si avvia una partita di Tekken Ball, sullo schermo non ci sono solo i due lottatori ma anche un'enorme palla che è fondamentale per ottenere la vittoria. I giocatori di Tekken 8 hanno due modi diversi per trionfare in Tekken Ball, dal momento che la palla non può essere utilizzata solo per essere lanciata nell'altra metà dello schermo per segnare un punto. È infatti possibile aggiudicarsi punti anche colpendo più il nemico con la sfera, magari colpendola in modo particolare ed evitando che possa respingerla. Ad ogni colpo ricevuto la sua salute si abbasserà, fino a decretarne la sconfitta.

Prima che scappiate nella Fight Lounge per sfidare altri giocatori in frenetiche partite multiplayer di Tekken Ball, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare la recensione di Tekken 8.