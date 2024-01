Nostalgia PSP: 5 funzioni quasi nascoste e segreti poco conosciuti

Uscita nel 2004, PSP aveva dalla sua tanti giochi che non avevano nulla da invidiare a PS2, indubbiamente un pregio non di poco conto. La console Sony poteva contare anche su una serie di funzionalità e caratteristiche molto utili, alcune molto poco conosciute, come quelle che vi stiamo per elencare.

Tasti a sfioramento

La PSP arrivata nei negozi nel 2004 aveva un design leggermente diverso rispetto a quello del prototipo inizialmente concepito dai designer di Sony. Oltre a forme più bombate (riprese poi da PSP Go) si può notare come nel prototipo tutti i tasti fossero a sfioramento, la scocca non avrebbe dovuto avere alcun pulsante in rilievo. Bella idea di design, ma probabilmente all'epoca una simile soluzione non era facilmente adottabile senza sacrificare l'usabilità.

Remote Play con PS3

Per quanto non fosse possibile giocare con i giochi nativi per PS3 su PSP, alcuni titoli PSN come Bionic Commando Rearmed supportavano il Remote Play sulla piccola console portatile, permettendo dunque di giocare in mobilità sulla stessa rete. All'epoca era tutt'altro che comodo, ma era l'inizio di un lungo percorso che ci avrebbe portato quasi vent'anni dopo a PlayStation Portal.

La radio su PSP

Il firmware 3.80 ha introdotto la possibilità di ascoltare la radio su PSP, con il supporto per oltre 50 diverse stazioni musicali internazionali che trasmettevano di tutto, dal jazz alla dance, passando per l'hip hop e i grandi successi del momento.

Multiplayer con un solo UMD

Giochi come Tekken 5 Dark Resurrection e Metal Gear Solid Peace Walker permettevano di giocare in multiplayer anche con un solo UMD. Come? Semplicemente, "scaricando" l'intero gioco nella memoria di sistema, a questo punto sarà possibile espellere il disco e inserirlo in una seconda PSP per poter giocare in multiplayer con due console.

Giochi PSP sul grande schermo

I modelli PSP-2000 e PSP-3000 erano dotati di ingresso per connettere un cavo AV Composito e collegare così la console al televisore. Una funzionalità davvero utile, peccato che la bassa risoluzione nativa di PSP non permettesse di ottenere una immagine troppo nitida sul grande schermo e l'assenza di filtri o impostazioni non aiutava a migliorare la situazione.