Che nostalgia! Snake, Space Impact e tutti gli altri giochi dei cellulari Nokia

Se eravate adolescenti nei primi anni 2000 probabilmente avevate un telefono cellulare Nokia (magari il buon caro vecchio 3310), la casa finlandese sin dalla fine degli anni '90 vendeva i suoi cellulari con un gioco preinstallato, Snake, al quale in seguito si sono aggiunti altri giochi per Nokia di notevole successo. Ve li ricordate? No? Ci pensiamo noi!

Snake e Snake 2

Non ha certo bisogno di presentazioni: Snake resta ad oggi uno dei giochi mobile più famosi, amati e giocati della storia. Ci abbiamo giocato tutti con Snake (tranne chi scrive, possessore all'epoca di un telefono Ericsson con un solo gioco: Tetris): il gioco del serpentello che cresce mangiando palline (anzi quadratini) ha conquistato milioni di persone, e lo stesso vale per la versione aggiornata Snake 2, due passatempi perfetti per i piccoli schermi LCD dei Nokia.

Ve la ricordate la leggenda? Raggiungendo un punteggio stratosferico, il nostro gestore ci avrebbe accreditato una ricarica da 20.000 o 50.000 lire... in tanti ci hanno provato, ma chiaramente era solo una leggenda metropolitana.

Space Impact e Space Impact 2

Un gioco piuttosto complesso, considerando le caratteristiche tecniche dei telefoni Nokia dell'epoca. Space Impact era un vero e proprio sparatutto spaziale a scorrimento con una valanga di nemici da eliminare, ostacoli da evitare e boss finali da sconfiggere. Epico, nonostante la grafica semplicissima.

Bantumi e Pairs

A Bantumi e Pairs non ci giocava nessuno, e se Paris era il classico gioco del memory, Bantumi era davvero incomprensibile... voi ci giocavate?

Bounce

Bounce, il gioco della pallina rimbalzina, una vera e propria sfida e di fatto uno dei giochi più divertenti del catalogo Nokia, prerogativa dei modelli con schermo a colori usciti tra il 2003 e il 2006. Molto semplice nel concept ma estremamente affascinante.

Vi ricordate altri giochi installati sui vostri vecchi Nokia? Fateceli sapere qui sotto nei commenti!