Momento nostalgia: la prima volta che hai usato la Lama Celata in Assassin's Creed

Sin da quando l'originale Assassin's Creed venne mostrato al mondo, Ubisoft mise subito in risalto quella che sarebbe poi divenuta l'arma simbolo dell'interno franchise: la Lama Celata. Già primissimi trailer del gioco mostravano Altair compiere omicidi silenziosi con la lama, entrando così nell'immaginario collettivo dei giocatori.

I fan non vedevano l'ora di usare l'efficace arma durante le loro partite, eliminando guardie e bersagli in un attimo senza essere individuati e proseguire così indisturbati nella loro missione. Con il passare dei giochi la Lama Celata è stata perfezionata sempre di più, tra la possibilità di equipaggiarne ben due o addirittura di usarla direttamente in combattimento senza per forza adottare un approccio stealth. In ogni caso la Lama Celata è sinonimo stesso di Assassin's Creed (scopriamo a tal proposito la classifica degli Assassin's Creed dal peggiore al migliore), e praticamente chiunque si sia avvicinato per la prima volta al brand firmato Ubisoft ha sentito immediatamente il desiderio di vederla in azione.

Ricordate dunque la prima volta che avete usato la Lama Celata? Magari è stato proprio nel capostipite pubblicato nel 2007, oppure in uno dei giochi successivi pubblicati nel corso degli anni. Magari siete riusciti pure a mettere a segno un'uccisione spettacolare, oppure più semplicemente avete adottato un approccio da vero Assassino agendo nell'ombra silenziosamente. Qualunque siano le modalità, condividete con noi le vostre memorie legate all'iconica serie Ubisoft.

E sempre a proposito di ricordi, ripercorriamo 5 momenti epici di Assassin's Creed, di quelli impossibili da dimenticare.