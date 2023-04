Momento nostalgia: ve lo ricordate il controller banana di PS3?

Come si chiama il controller della PS3? Facile, DualShock 3, direte voi. Questo è vero solo in parte perché quando la console è arrivata sul mercato alla fine del 2006 era accompagnata dal nuovo controller SIXAXIS, sostituito poi dal DualShock 3 nel 2007. Ma c'è un anche un terzo controller per PS3 molto celebre, anche se mai arrivato nei negozi.

Parliamo del controller "banana" (conosciuto anche come boomerang), questo è il primo controller di PlayStation 3 mostrato al pubblico nel 2005, insieme al primo prototipo della console. Il controller banana ha acceso numerose discussioni all'epoca, tra chi lo riteneva un joypad particolarmente innovativo e interessante e chi invece lo trovava davvero troppo diverso rispetto al DualShock 2.

Non è chiaro se Sony abbia mai effettivamente pensato di commercializzare il controller banana o se questo sia esistitolo solamente come concept, tuttavia secondo alcune teorie, la compagnia giapponese avrebbe deciso di archiviare il controller boomerang dopo la tiepida accoglienza ricevuta dal prototipo all'E3 2005. Il controller manteneva le consuete levette analogiche simmetriche (da sempre punto fermo della linea DualShock) e presentava i consueti tasti azione (Quadrato, Cerchio, Croce e Triangolo) insieme Start e Select, due grilletti e due tasti dorsali, una pulsantiera dunque piuttosto classica.

A far discutere è stato proprio il design "rivoluzionario" rispetto al controller di PS2, per certi versi simile ad alcuni joypad della serie SideWinder di Microsoft, che tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000 proponevano impugnature dalla curvatura "estrema". Vi ricordavate del controller banana di PS3? Quali sono state le vostre sensazioni all'epoca?