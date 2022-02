Nostalgic Train: l'apprezzato Indie giapponese a sorpresa su Xbox One e Series X|S

Contestualmente all'annuncio a sorpresa di un porting PC di Shadow Madness, in casa Microsoft assistiamo alla pubblicazione senza preavviso di Nostalgic Train.

Apprezzato Indie sviluppato dal team giapponese di Tatamibeya, il titolo era approdato in origine in esclusiva PC, con lancio nell'estate del 2018. In seguito, l'avventura aveva trovato spazio anche su Nintendo Switch, con un porting datato estate 2021, e su PlayStation 4 e PlayStation 5, con lancio nel novembre dello scorso anno. A sorpresa, Nostalgic Train è ora disponibile anche su Xbox One e Xbox Series X|S, dove è approdato proprio quest'oggi, mercoledì 2 febbraio 2022.

Avventura narrativa di stampo malinconico, l'Indie pone i giocatori nei panni di una persona colpita da amnesia. Privo di alcun ricordo del suo passato, il protagonista di Nostalgic Train si risveglia in una misteriosa stazione ferroviaria, presso la località di Natusgiri. Collocata nella quieta campagna giapponese, la struttura presenta un unico binario, la cui destinazione è ignota al giocatore.

In Nostalgic Train, i giocatori possono trovare una modalità storia, nella quale seguire le vicissitudini del personaggio principale, ma non solo. Come già descritto in occasione dell'annuncio di Gibbons: Beyond the Trees, il team di Tatamibeya ha infatti inserito anche una modalità di esplorazione libera dell'ambientazione. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il trailer di lancio della versione Xbox One e Xbox Series X|S di Nostalgic Train.