Nostalgici di Need for Speed Underground 2? Ecco il trailer della remastered fanmade

Need for Speed Underground 2 è senza dubbio uno dei capitoli più iconici della serie automobilistica di Electronic Arts, e non sono pochi i giocatori che ad oltre 16 anni dal lancio continuano a ricordare con affetto e nostalgia le gare mozzaffiato consumate tra le strade di Bayview.

Un gruppo di appassionati russi che gestiscono il canale YouTube Odonata Cinema ha realizzato uno spettacolare trailer fanmade dell'ipotetica versione remastered di Need for Speed Underground 2. Con una versione remixata di Riders on the Storm dei Doors a farci da accompagnamento (il pezzo è tra i più iconici del titolo originale), possiamo nuovamente gettarci tra le strade notturne di Bayview e tornare ad ammirare la Nissan 350Z customizzata che fa da copertina del gioco.

Il filmato include anche la Nissan Skyline GT-R dell'originale Need for Speed Undergound, nonché la BMW M3 GTR di Most Wanted. Sembra che gli autori, già specializzati in spot di auto e del settore motorsport, abbiano mescolato effetti CGI con sequenze reali riuscendo a creare un effetto complessivo piuttosto convincente. A conclusione del video non manca poi una piccola citazione a Fast and Furious 7, con le tre auto che prendono direzioni diverse come accadeva tra Dominic Toretto e Brian O'Conner nel film del 2015.

Naturalmente si tratta di un progetto interamente fanmade, ed Electronic Arts non ha nulla a che fare con Odonata Cinema. Una vera e propria remastered del titolo richiederebbe uno sforzo produttivo non indifferente, a partire dalle risorse creative necessarie, passando per le licenze di auto e canzoni. La serie è in ogni caso viva e vegeta, e sarà Criterion ad occuparsi di Need for Speed next-gen.