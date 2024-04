Nostalgici, adesso si piange! Atari annuncia NeoSprint, direttamente dagli anni '70

Atari ha annunciato NeoSprint, il ritorno della celebre serie nata sul finire degli anni '70 e che tanto successo ha riscosso in sala giochi e sulle console e gli home computer di Atari.

NeoSprint presenta piste 3D con visuale isometrica e supporta fino ad un massimo di otto giocatori (su singolo schermo) con tantissime modalità di gioco come Campagna, Grand Prix, Corsa a Ostacoli e Time Trial, oltre ad una serie di strumenti per creare, modificare e condividere le proprie piste.

La serie Sprint ha riscosso un ottimo successo tra gli anni '70 e gli anni '80, in particolare Sprint 2 è stato uno dei tre giochi arcade più giocati negli Stati Uniti nel 1977, 1978 e 1979. Questa riedizione presenta una grafica "al neon" pur non tradendo le origini estetiche della serie e mantenendo comunque una visuale isometrica per i tracciati.

NeoSprint uscirà su tutte le principali piattaforme nel corso del 2024, il gioco è in sviluppo per PC (potete aggiungere NeoSprint alla lista desideri di Steam) console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e anche per Atari VCS. Neo Sprint è un progetto, sottolinea Atari, nato per passione come concept demo per il VCS e poi diventato un gioco completo grazie al supporto degli studi interni della compagnia.

Su Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.