Un nostalgico Ninja spiega cosa gli manca della mappa originale di Fortnite

La Stagione 2 di Fortnite è imminente, e mentre tantissimi giocatori non vedono l'ora di scoprire le novità che la caratterizzeranno, c'è chi guarda indietro con nostalgia al passato. Nello specifico, si tratta di uno degli streamer più famosi al mondo, Ninja, che ha ricordato quanto di bello c'era nella vecchia mappa di gioco.

Ninja ha voluto far leva sui sentimenti di molti giocatori che sono rimasti affezionati alla mappa originale, e dato che si tratta di uno dei primi grandi streamer ad essere passati a giocare su Fortnite, effettivamente ha vissuto il gioco fin dagli albori.

"Credo che ci siano un sacco di caratteristiche bellissime della prima mappa, che molti di voi vorrebbero indietro. Ad esempio le Tilted Towers, gli edifici, tutto quello che c'era nel primo capitolo. Mi manca moltissimo".

Le Tilted Towers ad esempio non c'erano nemmeno quando Fortnite ha ricevuto la sua modalità Battle Royale, ma fu aggiunta come location solo nella Stagione 3. Insomma, dopo crossover importanti come quello con Borderlands o Batman, Ninja si aspettava di più di una mappa base come quella che c'è adesso.

"È come se ci fossimo dimenticati di tutte le cose belle della prima mappa, come il cubo", ha chiuso Ninja. Insomma, probabilmente è vero che prima nella mappa di Fortnite ci fosse più varietà, ma in fondo con il Capitolo 2 Epic ha voluto ricominciare quasi daccapo, per cui siamo sicuri che col tempo tornerà ad offrire quello che i giocatori si aspettano.

Nel frattempo, il 20 Febbraio arriva la nuova stagione, e sul nostro sito trovate tutto quello che c'è da sapere sulla Stagione 2 di Fortnite.