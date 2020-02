La nota insider Sabi disattiva il suo account Twitter: nessun leak su Nintendo in futuro

Nel corso dello svolgimento delle conferenze E3 2019, una notevole quantità di annunci in programma per la fiera losangelina erano stati correttamente anticipati dall'insider Sabi.

Quest'ultima si era così guadagnata una crescente attenzione di parte della community videoludica, in cerca di indizi ed anticipazioni sulle novità in arrivo sul mercato. In seguito ai numerosi leak diffusi durante l'Electronic Entertainement Expo dello scorso anno, Nintendo aveva diffidato Sabi dal diffondere informazioni legate ai piani della Casa di Kyoto. Il Direct trasmesso in occasione dell'E3 2019 si era svolto senza che trapelassero dettagli in anticipo, incluso l'annuncio a sorpresa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Ora, sembra che vi siano stati nuovi inconvenienti per l'insider. Nel momento in cui scriviamo, infatti, l'account Twitter di Sabi risulta irraggiungibile. Come riportato da Dualshockers, dettagli su questa circostanza sembrano essere trapelati in rete tramite alcuni utenti iscritti al suo segver Discord. Come potete verificare in calce, questi ultimi riferiscono che l'account resterà disattivo per un periodo di circa due settimane. Nel momento in cui ritornerà attivo, non ospiterà più leak, o presunti tali, legati all'universo Nintendo.

In attesa di eventuali ulteriori dettagli, segnaliamo che recentemente Sabi aveva pubblicato alcuni cinguettii dedicati al rumoreggiato nuovo reboot videoludico di Batman.