Avete notato queste 2 nuove meccaniche di gameplay nel trailer di Horizon Burning Shores?

Giornata di nuovi filmati quella di oggi 13 aprile: oltre al trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è stato pubblicato anche un nuovo video di gameplay di Burning Shores, espansione di Horizon Forbidden West in arrivo tra pochissimi giorni.

Oltre ad un comparto grafico di prim'ordine, il filmato confezionato da Guerrilla Games ha messo in evidenza anche due importanti novità di gameplay strettamente legate l'una all'altra. Innanzitutto, ha svelato che Aloy sarà in grado di utilizzare il rampino in modi precedentemente impossibili. Nel gioco base questo strumento poteva essere impiegato unicamente durante la traversate per consentire all'eroina di aggrapparsi a punti altrimenti irraggiungibili. In Burning Shores, invece, potrà essere utilizzato anche in combattimento, consentendo ad Aloy di agguantare i nemici, fiondarsi rapidamente su di essi e innescare l'altra novità dell'espansione: i Quick Time Event.

In questi frangenti, vi verrà chiesto di premere un pulsante con il giusto tempismo al fine di permettere ad Aloy di eseguire potenti azioni offensive ai danni delle dino-macchine, opportunamente riprese al rallentatore per favorire tanto il tempo di reazione quanto la spettacolarità della coreografia.

Avevate notato queste due novità? Prima di lasciarvi nuovamente alla visione del filmato di gameplay di Horizon Forbidden West: Burning Shores, vi ricordiamo che l'espansione sarà disponibile unicamente su PlayStation 5 a partire dal 19 aprile.