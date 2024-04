Il Notebook ASUS ROG Zephyrus G16 a questo prezzo è davvero invitante!

ASUS ROG Zephyrus G16 GU603ZI ha un display QHD da 16 pollici a 240 Hz con cornici ultrasottili da 4,66 mm. Formato 16:10 e rapporto schermo-corpo del 94%, Zephyrus G16 vanta anche una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, la convalida Pantone e il supporto Dolby Vision HDR. Il prezzo su Amazon è al minimo storico: 1.599 euro,rateizzabili.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA I gamer advanced troveranno pane per i propri denti: processore Intel Core i7-12700H di 12a generazione, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, 16GB di RAM e SSD PCIE da 1TB.

Batteria da 90 Wh interminabile e supporto per la ricarica USB Type-C fino a 100 W.

Il riscaldamento del device sarà solo un lontano ricordo, grazie alla Tecnologia Intelligent Cooling di ROG che garantisce un miglior raffreddamento della CPU grazie all'applicazione di un composto di metallo liquido.

Non solo: modulo termico 2.0 autopulente personalizzato che elimina la polvere per migliorare la stabilità a lungo termine, mentre le ventole Arc Flow sono progettate per generare un flusso d'aria impressionante con turbolenza ridotta.

Inoltre è dotato di cerniera Ergolift con alzata ergonomica e di una nuova tastiera Stealth Type che mantiene la pressione dei tasti sotto i 30dB. Inserisci comandi complessi a velocità con il rollover N-key che assicura che ogni pressione sia registrata, mentre la tecnologia Overstroke abbassa il punto di attuazione di ogni tasto per un input senza sforzo.

Neppure l'audio è stato trascurato: Dolby Atmos, doppio tweeter e doppio woofer. L'acustica splendidamente bilanciata grazie alla tecnologia Hi-Res.

Prezzo 1.599,00 euro, che puoi dilazionare in comode rate a interessi zero attivando la finanziaria Cofidis.

