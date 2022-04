Nothing criticata dal CEO di Honor: l'hype attore a Nothing Phone (1) è eccessivo

Nothing ha appena annunciato il suo smartphone, il Nothing Phone (1), dando il via ad una campagna marketing decisamente aggressiva. Il device, infatti, è in arrivo solo in estate ma è stato presentato da Nothing con diversi mesi di anticipo rispetto alla sua release effettiva: per questo, alcuni stanno criticando l'azienda per aver fomentato eccessivamente la "macchina dell'hype".

Tra i critici vi è il CEO di Honor Zhao Ming, che si è lasciato andare ad alcune interessanti dichiarazioni durante un'intervista in seguito al lancio di Honor Magic 4 in Cina. Zhao ha infatti spiegato che diversi produttori cinesi cercano di "stare al passo con Apple", tentando in ogni modo di competere con l'azienda di Cupertino ma fallendo nei propri sforzi.

Proprio durante l'evento di lancio di Nothing Phone (1), il CEO di Nothing Carl Pei aveva spiegato che lo smartphone della compagnia sarebbe stato il primo dispositivo a competere con Apple da un punto di vista di hardware, software e prezzo. Sembra dunque che il CEO di Honor non condivida la visione di Pei, ritenendo che il mercato degli smartphone cinesi dovrebbe cercare una propria via alternativa a quella della competizione con Cupertino.

Oltre che a Nothing, la critica di Ming potrebbe essere rivolta alle recenti politiche di mercato di Xiaomi e OnePlus, dal momento che le due aziende stanno cercando di effettuare un rebranding dei propri prodotti come dispositivi top di gamma e senza compromessi.

Ming ha poi spiegato che "qui ad Honor, miriamo al contrario a garantire il miglior servizio post-lancio per i nostri utenti. Creiamo i nostri telefoni con delicatezza e pazienza, costruendo l'innovazione tra un modello e l'altro, in modo da garantire una vera esperienza flagship per tutti i nostri utenti".

Al termine dell'intervista, il CEO di Honor ha anche dichiarato che l'azienda non vuole creare troppa attesa attorno ai propri smartphone con campagne marketing roboanti o sensazionalistiche, poiché crede che il rischio connaturato in una pratica simile sia quello di creare negli utenti delle aspettative irraggiungibili. Una filosofia opposta a quella di Nothing, a quanto pare, che con il suo smartphone-pesce d'aprile Another (1) ha criticato tutto il settore degli smartphone Android per la propria mancanza di coraggio e sperimentazione.