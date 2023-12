Avete scaricato Marvel's Wolverine? Potreste essere accusati di violazione di copyright

Xfinity (provider internet americano del gruppo Comcast) ha inviato una email di avviso della possibile sospensione dell'account a coloro che sono stati "beccati" a scaricare la build giocabile di Marvel's Wolverine trafugata dai server di Insomniac Games e diffusa sul web insieme a tante altre informazioni legate ai progetti dello studio.

Xfinity ha spedito ai titolari degli account incriminati una comunicazione di DMCA (Digital Millennium Copyright Act) affermando che l'indirizzo IP è stato associato ad una attività vietata e questo potrebbe portare alla sospensione dell'account e alla rottura del contratto con l'internet provider.

Nel messaggio è visibile l'indirizzo IP incriminato e il nome del file scaricato, nonché la data e l'orario del download. Infine si cita Sony Group Corporation come titolare dei diritti del materiale scaricato illecitamente. Xfinity invita i clienti che hanno ricevuto la comunicazione a cancellare il file in questione dai propri dispositivi o in alternativa a mettersi in contatto con il servizio di assistenza per ulteriori chiarimenti.

Non sappiamo al momento se altri provider internet seguiranno questa strada, con ogni probabilità Sony sta collaborando con i principali ISP americani per fermare sul nascere i download di Marvel's Wolverine, build trafugata nel gigaleak di Insomniac Games e ovviamente non destinata a diventare pubblica.