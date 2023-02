Un noto evento di speedrun esclude tutti i giochi di Harry Potter, anche Hogwarts Legacy

Continuano le polemiche relative a J.K. Rowling e ad Hogwarts Legacy, titolo che è da poco stato escluso da un noto evento di beneficenza a tema videoludico che si tiene tutti gli anni.

Stiamo parlando del GDQ (Games Done Quick), l'evento durante il quale numerosi videogiocatori si prestano a compiere imprese da record nelle speedrun di giochi di ogni tipo al fine di raccogliere fondi per enti di beneficenza.

A tal proposito, la prossima edizione dell'evento non permetterà di giocare Hogwarts Legacy o qualsiasi altro prodotto legato all'universo di Harry Potter. Il portale ufficiale di Games Done Quick è infatti stato aggiornato con il nuovo elenco di titoli non accettati per via dei loro contenuti o della loro provenienza.

Di seguito trovate l'elenco completo dei prodotti videoludici che non sono ammessi all'evento:

Air Control

America's Most Wanted

Barkley, Shut Up and Jam: Gaiden

Five Nights at Freddy's (tutta la serie)

Frog Fractions

God of War (2005)

Tutta la serie di Harry Potter Series, incluso Hogwarts Legacy

Huniepop Series

Ion Fury

Kurovadis

Eroico

Natsuiro High School: Seishun Hakusho

Rocko's Quest

In attesa di scoprire se gli organizzatori cambieranno idea, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il confronto fra le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di Hogwarts Legacy ad opera di Digital Foundry.