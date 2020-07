Notorious Legion annuncia l'apertura del primo NLE Gaming Apartment a Brescia

Con una dimensione di 300mq, 5 posti letto, una streaming Room, una Gaming Room da 7 posti, uno streaming desk per dirette professionali oltre che un'ampia sala relax, Notorious Legion annuncia la sua prima struttura fisica situata a Brescia.

Il Gaming APT. servirà per accogliere Pro player e fornire una base di appoggio in vista della preparazione per le prossime competizioni che vedranno impegnati i rappresentanti di NLE.

Inoltre, la struttura accoglierà gli influencer di Notorious Legion per dare l'opportunità di creare contenuto di alta qualità e sempre aggiornato.

"La struttura rappresenta solo l'inizio del nostro percorso di sviluppo fisico sul suolo nazionale. Abbiamo in cantiere e stiamo già parlando per aprire altri due Gaming APT. entro la metà del 2021" commenta Marco Maestranzi, Direttore Generale di Notorious Legion.

Il Gaming APT sottolinea l'intenzione di voler fisicizzare le attività di NLE, cercando però di espandersi in tutta la penisola, in maniera capillare per poter venire incontro alle esigenze, anche logistiche, dei nostri atleti.

NLE inoltre, nei periodi di non utilizzo della struttura intende renderla disponibile per attività di Net working rivolto a team e squadre che ad oggi non posseggono una struttura dedicata e funzionale.

Nelle prossime settimane CrazieMad e la New Entry Edotama vivranno all'interno della casa, dando la possibilità di capire il potenziale di questo nuovo progetto.

Gametekk, Monster Energy Drink e Trust Gaming sono presenti e hanno aiutato la realizzazione di questa innovativa struttura, che darà il via ad una serie di nuove aperture targate Notorious Legion.



Per saperne di più seguite i Notorious Legion sui social.