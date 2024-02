Una notte da incubo con un cosplay di un rinnegato da Dying Light 2

Dopo un primo capitolo di successo pubblicato nel 2015, Techland ci ha riportati nel bel mezzo di un apocalisse zombie con Dying Light 2: Stay Human. Siamo pronti ad affrontare il peggiore degli incubi attraverso questa intrigante interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Arbore Alkey, alias di Clementine Gelly.

Vicino al secondo anniversario dal debutto, arriva Dying Light Reloaded Edition. Solamente di recente è arrivato un importante update che ha introdotto il cross save, il supporto alle mod e tanto altro ancora. L'avventura di Aiden Caldwell non ha comunque rispettato le altissime aspettative, forse a causa di uno sviluppo travagliato. Ve ne abbiamo parlato nello specifico nella nostra recensione. Ora è tempo di sopravvivere all'apocalisse di Dying Light 2.

In seguito all'epidemia zombie di Harrann, il GRE sembrava essere riuscito a contenere la pandemia con un miracoloso vaccino. Tuttavia, le sperimentazioni sul virus continuarono in gran segreto. Furono queste a causare una seconda epidemia ancora più violenta della prima. Il mondo è in ginocchio e i pochi sopravvissuti della città di Villedor vivono sotto il dominio di diverse fazioni, quelle dei Survivors, dei Peacekeepers e dei Renegades.

La fazione dei rinnegati è capeggiata dal colonnello Chris Williams ed è famosa per la preparazione di trappole mortali che sovente uccidono anche umani. Hanno a disposizione un vasto arsenale e in questo cosplay di un Renegades da Dying Light 2 possiamo notare un membro di questa fazione, contraddistinto dalla maschera numero 16, armato di una possente lancia/ascia.