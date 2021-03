Nour: il 'Dreams del cibo' esce in estate su PC, Mac e PlayStation 5

A quasi un anno di distanza dall'annuncio di Nour Play With Your Food, TJ Hughes e il team di Terrifying Jellyfish fissano per questa estate l'uscita su PC, Mac OS e PS5 della loro esperienza sensoriale e, per l'occasione, pubblicano un nuovo video gameplay che ben rappresenta l'offerta ludica del loro progetto.

Il singolare videogioco sandbox prodotto da Panic offre agli utenti l'opportunità di tuffarsi in una dimensione interattiva interamente dominata dal cibo e dalla musica. All'interno di questo microcosmo dalla grafica realistica è possibile manipolare tutta una serie di pietanze per creare delle composizioni artistiche all'insegna dell'originalità.

L'intero ecosistema di gioco si appoggia ad un motore fisico quantomai evoluto che, a giudicare da quanto mostrato dai ragazzi di Terrifyng Jellyfish, ci consentirà di interagire con un'infinità di ingredienti, fluidi, oggetti inanimati e moduli musicali per collocarli nella scena in maniera creativa.

Su PlayStation 5, il titolo vanterà anche un supporto avanzato con le tecnologie del DualSense: il feedback aptico e i trigger adattivi del controller next gen di Sony lavoreranno all'unisono per elevare l'immersione e ricreare in maniera realistica effetti come il taglio del cibo, lo spostamento delle singole pietanze nella scena virtuale e la pressione esercitata da ogni oggetto a schermo. Date un'occhiata all'ultimo trailer di Nour Play With Your Food e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo bizzarro progetto.