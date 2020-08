Nour Play With Your Food: il surreale 'simulatore culinario' si presenta su PC e PS5

L'autore indipendente TJ Hughes presenzia alla Gamescom 2020 per annunciare ufficialmente Nour Play With Your Food, un singolare progetto nextgen a tema culinario che arriverà su PC e PlayStation 5 tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.

Il concept alla base di Nour è piuttosto semplice e prevede di immergere gli utenti in una serie di dimensioni interattive dominate dal cibo, con rappresentazioni idealizzate delle pietanze più disparate. All'interno del surreale microcosmo di Play With Your Food, agli utenti viene offerta esattamente questo, ossia di poter "giocare con il proprio cibo preferito" realizzando composizioni culinarie improponibili in un contesto ordinario.

Di tutti gli elementi che compongono l'esperienza ludica di Nour, il vero piatto forte (scusate la battuta) sembra però essere quello rappresentato dal motore fisico deputato a gestire l'interazione tra i diversi ingredienti a schermo, come possiamo scoprire ammirando il trailer di presentazione confezionato da TJ.

A rendere ancora più immersivo il gameplay ci penserà poi il DualSense di PS5, con il feedback aptico e i trigger adattivi del controller nextgen di Sony che lavoreranno all'unisono per ricreare in maniera realistica l'effetto dei cibi tagliati con il coltello, la pressione esercitata nel maneggiare e spostare le singole pietanze e il feeling tattile offerto dalle diverse tipologie di cibi presenti nella scena.