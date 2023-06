Nova Roma: rifondiamo la Città Eterna con il nuovo simulatore in arrivo su PC

Nel corso del PC Gaming Show che ha mostrato, tra gli altri, il video di annuncio dell'Update 1.5 di Vampire Survivors, le fucine digitali di Lion Shield e Hooded Horse hanno sfornato il Reveal Trailer di Nova Roma, un city builder a tinte survival che ci vedrà rifondare la Città Eterna a partire dal prossimo anno su PC.

La sinossi ufficiale di Nova Roma ci aiuta a tratteggiare i contorni ludici e contenutistici di questa esperienza gestionale basata su un motore fisico tanto evoluto da generare inondazioni ed eventi atmosferici estremi.

Dalla pagina Steam di Nova Roma apprendiamo che "mentre quello che un tempo era il grande Impero Romano inizia a decadere, condurrai un piccolo gruppo di cittadini in cerca di nuove terre, sperando di costruire Nova Roma: un bastione per tutto ciò che c'era di buono nell'Impero. Partendo da un umile villaggio dovrai placare le divinità costruendo grandi templi, soddisfare i vari bisogni dei tuoi cittadini e costruire una società che farà invidia al mondo per millenni".

Nel corso dell'avventura dovremo erigere dighe e acquedotti per controllare il flusso dell'acqua per soddisfare i bisogni dei cittadini e difenderli dai disastri ambientali che minacciano la sopravvivenza stessa della civiltà romana: "Cerca i depositi di risorse distanti e costruisci le infrastrutture per trasportare i materiali grezzi e i prodotti lavorati attraverso vaste distese di territorio selvaggio. Troverai l'equilibrio tra l'espansione urbana della tua città e il rischio di una crescita troppo rapida? Oppure la tua arroganza ti farà guadagnare le ire delle divinità e della natura?".

La commercializzazione di Nova Roma è prevista nel 2024 in esclusiva su PC. Date un'occhiata alle immagini e al video di presentazione e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo strategico.