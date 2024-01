Novak Djokovic rifiuta la partnership con un videogioco: il campione di tennis li detesta

Novak Djokovic, uno dei più grandi tennisti di tutto il mondo (è primo nella Classifica ATP aggiornata al 15 gennaio 2024), non è un fan dei videogiochi. Anzi, a quanto pare li disprezza fino al punto da rifiutare partnership commerciali con tale settore.

Nello specifico Djokovic avrebbe declinato la proposta di sponsorizzare un gioco in quanto "non era un buon uso del suo tempo": stando a quanto riportato dall'emittente americana Tennis Channel, l'atleta ha detto no all'accordo non solo perché non aveva fiducia sulle potenzialità del progetto a lui proposto, ma anche perché detesta di suo questa realtà e non vuole dunque averci nulla a che fare. L'unica priorità del tennista attualmente sono gli Australian Open, che punta a vincere per l'undicesima volta in carriera.

Non è chiaro quale gioco sarebbe stato proposto a Djokovic per una possibile sponsorizzazione, in ogni caso per restare in tema è bene ricordare l'annuncio di Top Spin 2K25, il nuovo episodio della serie targata 2K che si prepara dunque a fare il suo ritorno in scena dopo una lunghissima pausa: il gioco precedente, Top Spin 4, risale infatti al 2011.

Per il momento Top Spin 2K25 non ha una data d'uscita e non sono state rivelate le piattaforme sulle quali verrà pubblicato: chissà se Djokovic sarà parte del roster.

*foto di copertina credit Adnkronos