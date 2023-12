Le nove code di Ahri cantano per le K/DA in un cosplay di League of Legends

Mentre il team T1 si gode la gloria ottenuta con la vittoria ottenuta ai Mondiali 2023, Riot Games prepara il futuro della competizione eSports più prestigiosa. I Mondiali 2024 di League of Legends si terranno a Londra, per la prima volta dal 2015, nel mese di novembre del prossimo anno. Nel frattempo, cantiamo con Ahri.

Non solo competizioni professionistiche. La Stagione 2024 di League of Legends stravolgerà il gioco con grossi cambiamenti alla mappa e altre, succose novità. Come rivelato dai Dev, alcune delle modifiche in arrivo riguarderanno i bilanciamenti ai livelli di potenza degli oggetti. Le introduzioni più attese saranno comunque quelle che riguarderanno nuovi costumi per gli eroi già disponibili e soprattutto Campioni inediti.

A dare il benvenuto alle novità promesse per il MOBA ci penserà Ahri con una delle sue incredibili performance. In questo brillante cosplay di Ahri da League of Legends le sue nove code irradiano il pubblico durante un'esibizione delle K/DA, il gruppo musicale virtuale composto inoltre da Akali, Evelynn e Kai'sa. Sapete che le K/DA non sono l'unica band virtuale presente nel gioco? Da non molto gli Heartsteel hanno esordito con il loro primo singolo. A condividere la bellissima interpretazione di Ahri in Aspetto K/DA che potete ammirare in calce all'articolo è la cosplayer francese Alifia Simonin.