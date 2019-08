A novembre il nuovo State of Play: sarà svelata la data d'uscita di The Last of Us 2?

Nonostante sia da un bel po' di tempo ormai che non riceviamo aggiornamenti su The Last of Us Part 2, l'esclusiva PlayStation 4 resta tra i più attesi dalla community. Nelle ultime ore si sta facendo strada un interessante rumor riguardante proprio il titolo di Naughty Dog.

Stando a quanto riportato da NeoGaf infatti, è trapelata la presunta data del nuovo PlayStation State of Play, serie di livestream di Sony dedicata alle prossime uscite sulla propria console. Se i rumor dovessero essere confermati, il prossimo episodio sarà trasmesso il 1 Novembre, e tra i suoi protagonisti ci sarebbero nomi davvero importanti.

Innanzitutto si parla del final trailer di Death Stranding, la cui data d'uscita è fissata per l'8 Novembre: ultima occhiata al progetto di Hideo Kojima prima di metterci effettivamente le mani sopra. Più interessante ancora è però la voce secondo cui sarà mostrato anche un nuovo trailer per The Last of Us Part 2, al termine del quale sarà svelata la data d'uscita di The Last of Us Part 2, che secondo la fonte è prevista per Maggio 2020.

Presente all'evento infine anche Star Wars: Jedi Fallen Order. Si tratta di un titolo multipiattaforma, ma potrebbero essere svelati alcuni contenuti esclusivi per PlayStation 4.

Non dovrebbe invece fare un'apparizione Ghost of Tsushima, ma secondo la fonte lo sviluppo del gioco sta comunque procedendo bene, nonostante alcuni ritardi per via del gran lavoro che lo studio sta facendo sul fronte tecnico.

Ovviamente è bene ricordare che si tratta di voci, per cui prendete la news con il proverbiale grano salis. Che ne pensate? Vi farebbe piacere scoprire finalmente qualche nuovo dettaglio dell'attesissimo nuovo titolo di Naughty Dog?