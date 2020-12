Novembre da record per le vendite digitali: COD Cold War a quota 5.7 milioni di copie

Il mercato digitale dei videogiochi continua a crescere in maniera inesorabile, con alcuni dei titoli maggiormente attesi dell'anno che hanno contribuito a rendere novembre il mese più redditizio di sempre in questo campo.

Il titolo che più è riuscito a vendere digitalmente durante lo scorso mese è stato Call of Duty Black Ops Cold War: lo sparatutto, come ci riferisce SuperData, è riuscito a trainare ulteriormente le vendite del franchise con 5.7 milioni di copie. La popolarità del brand di Activision, superati i tentennamenti del passato, ha subìto una nuova impennata dallo scorso anno con Call of Duty Modern Warfare, risultato essere il capitolo di maggior successo nella storia franchise ad oggi. Inutile dire come sia stato Call of Duty Warzone a giocare un ruolo fondamentale in favore della serie a partire dallo scorso marzo: con l'uscita del Battle Royale diversi milioni di giocatori, sia novizi che veterani, si sono riversati su Verdansk creando una community sempre più fiorente. Nei giorni scorsi è inoltre avvenuta la fusione tra Modern Warfare e Black Ops in Warzone: è possibile ora utilizzare armi ed equipaggiamenti provenienti da entrambi gli sparatutto.

In aggiunta, scopriamo sempre tramit SuperData che è Assassin's Creed Valhalla il secondo maggior successo di novembre sul mercato digitale: l'action-RPG di Ubisoft ha venduto 1.7 milioni di unità scaricabili, pari al 50% di quelle di Assassin's Creed Odyssey al lancio. Il titolo ambientato nell'Antica Grecia, tuttavia, assicurò maggiori introiti tramite microtransazioni, con buona probabilità dovute all'immediata disponibilità dell'XP Booster (introdotto solo da pochi giorni in Valhalla).