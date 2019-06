Novità per Alien all'E3? Lo suggerisce un Tweet di un noto sceneggiatore videoludico

L'universo videoludico legato allo Xenomorfo è stato recentemente oggetto di un ampliamento, in seguito all'annuncio di Alien Blackout, titolo mobile per piattaforme iOS e Android.

Tuttavia, sembra che possa essere in cantiere un ulteriore progetto dedicato allo xenomorfo, il cui reveal potrebbe essere imminente. A far emergere rumor in tal senso è l'account Twitter di Chris L'Étoile, sceneggiatore noto per aver collaborato con numerose software house. Ad incuriosire la community videoludica sono in particolare due recenti cinguettii, che potete visionare in calce a questa news. Il primo, risalente al 31 maggio, riporta semplicemente la dicitura "Soon" - "presto". Il secondo, tuttavia, pubblicato nella mattina di martedì 4 giugno, ripropone in allegato alla medesima scritta anche un'immagine, che rimanda al mondo di Alien.

Tra i progetti parte del curriculum vitae dell'autore possiamo ad esempio citare The Outer Worlds, Mass Effect, Dawngate, Asheron's Call, Elder Scrolls Online e Magic: the Gathering. Secondo il suo profilo Linkedin, L'Étoile ha cessato la propria collaborazione con Obisdian nel corso del mese di marzo 2019: non viene tuttavia specificato il suo attuale impiego. Che i suoi progetti attuali abbiano a che fare con il mondo dello xenomorfo e l'E3 2019? Per saperlo, non ci resta che attendere eventuali conferme ufficiali in merito.



Nel corso del mese di gennaio erano emerse conferme in merito ad un titolo di Alien in sviluppo presso Cold Iron Studios, ma il progetto non è ancora stato mostrato.